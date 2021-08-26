Минск, 26 августа, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Начальник главного управления профессионального образования министерства образования Белоруссии Сергей Касперович в ходе состоявшейся 26 августа пресс-конференции на тему «Об итогах проведения вступительных испытаний в ВУЗы и ССУЗы РБ» продемонстрировал малограмотность. Его выступление транслировал официальный YouTube-канал государственного «Национального пресс-центра Республики Беларусь».

Иван Шилов ИА REGNUM В Белоруссии

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Отвечая на вопрос о проблемах, с которыми сталкиваются российские учреждения образования в Белоруссии, представитель белорусского министерства продемонстрировал незнание спряжения слова «договор». Русский язык в Белоруссии является одним из двух государственных.

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Касперович рассказал об успешной деятельности Белорусско-российского университета в Могилёве, который, однако, не занимает хороших позиций даже в белорусских рейтингах. Он также сообщил: «Как таковых университетов иных российских у нас нет. В Минске есть два филиала двух российских ВУЗов — это Плехановского университета и Российского социально-гуманитарного университета».

Белорусский чиновник признался, что в министерстве нет информации о количестве белорусских абитуриентов, выбирающих российские вузы. При этом он отметил, что «идёт этот процесс и по линии «Россотрудничества» — отбираются белорусские граждане на обучение в российские ВУЗы».

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Начальник главного управления профессионального образования министерства образования Белоруссии рассказал также о сотрудничестве учреждений образования двух частей Союзного государства. При этом он неправильно склонял слово «договор».

"У нас 50 ВУЗов — 8 частных, 42 государственных, — сообщил Касперович. — Фактически все вузы имеют партнёрские взаимоотношения в виде меморандумов и договорОв с российскими университетами. Отдельные наши ведущие университеты имеют десятки таких договорОв — ну, с разными учреждениями высшего образования. Все эти договорА наполнены реальным сотрудничеством — благо, Российская Федерация рядом и здесь нет, как говорится, сложностей ни в коммуникациях, ни в каких-то иных моментах. Соответственно, порядка полутора тысяч договорОв белорусские ВУЗы имеют с российскими университетами. Вы понимаете, что при том, что у нас 50 университетов, каждый имеет по несколько, это количество разное».

2021 год ещё не завершился, однако «порядка ста новых договорОв заключено нашими белорусскими ВУЗами с российскими», отметил Касперович. Он также сообщил, что осенью состоится совместная коллегия профильных министерств России и Белоруссии.

Вместе с ним на пресс-конференции выступила Александра Петрова — начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования этого же министерства. Она сделала вид, что коллега не ошибается при склонении слова «договор». Модератор пресс-конференции и присутствовавшие при этом сотрудники государственных СМИ тоже не заметили ничего необычного.

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