Уфа, 27 августа, 2021, 15:10 — ИА Регнум. Как показал опрос Центра независимой общественной экспертизы АКСИО, люди не видят связи между образованием и дальнейшей жизнью, заявила 27 августа член Родительского Всероссийского Сопротивления, педагог с 35-летним стажем Инна Назарова на конференции «Дистанционное образование: непростые выводы массового социологического опроса граждан».

Цитата из х/ф «Большая перемена». Реж. Алексей Коренев. 1972-1973. СССР Молодой учитель

Комментируя итоги опроса АКСИО-9, касающегося дистанционного образования, Инна Назарова сообщила:

«Выяснилось, что приспособленчество как цель школьного воспитания ныне выдвигается как главная чуть ли не половиной населения [России], а этот результат, в свою очередь, напрямую связан ещё с одним выводом: люди не видят связи между образованием и дальнейшей жизнью».

Задав вопрос, почему сформировалось в российском обществе такое отношение, педагог ответила, что, как правило, ребёнка мотивируют к учёбе примерно так:

«Учись — ЕГЭ не сдашь! То есть сдача ЕГЭ стала целью образования».

Педагог напомнила, для сравнения, о задачах народного образования, которые действовали в Советском Союзе. Так, в 1973 году Верховный Совет СССР утвердил «Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о народном образовании» со следующей формулировкой:

«Целью народного образования в СССР является подготовка высокообразованных, всесторонне развитых активных строителей коммунистического общества, воспитанных на идеях марксизма-ленинизма, в духе уважения к советским законам и социалистическому правопорядку, коммунистического отношения к труду, физически здоровых, способных успешно трудиться в различных областях хозяйственного и социально-культурного строительства, активно участвовать в общественной и государственной деятельности, готовых беззаветно защищать Социалистическую Родину, хранить и умножать её материальные и духовные богатства, беречь и охранять природу».

В документе сказано, что советское народное образование «призвано обеспечивать развитие и удовлетворение духовных и интеллектуальных потребностей советского человека».

Докладчик отметила, что «высокообразованные, всесторонне развитые, активные, уважающие законы, труд, физически развитые» — это и есть здоровые люди.