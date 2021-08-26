Москва, 26 августа, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Цена недвижимости в РФ обречена расти в ближайшие кварталы 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 августа заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Ипотека

«В чем Мутко прав, так это в том, что строить надо и строить надо много. Без этого надежд на снижение цен никаких. Но способен ли строительный сектор увеличить объемы строительства радикально? И хочет ли он этого на фоне опасений ЦБ РФ относительно перегрева рынка потребительского кредитования и ужесточения монетарной политики? Нет, конечно, — сказал Ордов. — Если можно получать «монопольную ренту» на текущих объемах строительства, то и мотивации для повышения производительности и производства/строительства маловато».

Особенно, как подчеркнул Ордов, в условиях слабой экономической прогнозируемости.

«Так что цены на недвижимость обречены на рост в ближайшие кварталы. Интересно также, сколько нам насчитают инфляцию в секторе строительных материалов. Она уже точно должна быть двухзначной, так как по ряду позиций уже достигла трехзначных величин по темпам прироста. Будем надеяться и верить в обнадеживающие песни Мутко, так как мы помним из нашего советского прошлого, что «нам песня строить и жить помогает», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов заявил, что в России первоначальный взнос по ипотечному кредиту становится имущественным цензом, с которым многие семьи справиться не в состоянии.