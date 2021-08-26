Москва, 26 августа, 2021, 15:52 — ИА Регнум. То, что в первом полугодии 2021 года Россия нарастила импорт пальмового масла, стало результатом восстановления хозяйственных связей и логистики, нарушенных пандемией 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 августа заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

Elizaveta Usova Пальмовое масло

«Импорт пальмового масла в России, который до 2017 года имел тенденцию роста, начиная с 2018 года оставался на уровне 1060 тыс. тонн в год. Рост импорта в первом полугодии 2021 на 12% можно считать результатом восстановления хозяйственных связей и логистики, нарушенной пандемией в 2020 году. Поэтому ожидать заметного роста импорта пальмового масла не стоит. К концу 2021 года можно ожидать восстановления импорта пальмового масла в объеме 2019 года, — сказал Рамазанов. — Основной фактор, определяющий размер импорта пальмового масла в РФ, — это спрос. Внутреннее потребление пальмового масла составляет около 28% от всего объема растительных масел, потребляемых в РФ. Поэтому дальнейший импорт пальмового масла будет корректироваться с учетом годового потребления на уровне около 1 млн тонн».

При этом Рамазанов подчеркнул, что пальмовое масло не сможет существенно сместить потребление других видов масел в России.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в начале июля 2021 года в РФ начали снижаться цены на подсолнечное масло.