26 августа 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили информацию о том, что посольство США в Москве прекращает выдавать визы.

Артур Савин, , 16:24 — REGNUM Информация о том, что российский МИД выражает сожаление, что посольство США в России, ссылаясь на «нехватку персонала», практически полностью прекратило выдачу виз, вызвала реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 26 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Статуя Свободы Иван Шилов © ИА REGNUM

"Теперь не полюбуешься бомж-городами вроде Лос-Анджелеса или Сан-Франциско и не одаришь представителей «исключительной нации» долларом-другим. И как теперь жить?!» — шутит Финист Я.

Многие пользователи пришли к выводу, что больше всех из-за этого потеряют российские нечистые на руку чиновники, которые имеют бизнес и материальные блага на территории Соединённых Штатов.

«О, а как же дети чиновников? Недвижимость депутатов? Это что за очередные провокации США? Россия должна дать понять руководству Вашингтона, что такого хамства наша страна не потерпит!» — издевается Валерий П.

Другие, наоборот, убеждены, что многие российские туристы потеряли приятную возможность увидеть воочию американский континент. А вот местные казнокрады будут продолжать посещать свой вожделенный материк.

«Именно власти РФ в этом виноваты, обязав сократить численность персонала. В итоге наказываются обычные граждане, которые могли бы там работать, и те, кто хотели бы увидеть США. Тем временем детишки чиновников продолжают летать по учебным, рабочим визам», — считает Сергей С.

Посольство США в Москве Константин Ерёмин © ИА Красная Весна

Некоторые комментаторы отмечают, что из-за отказа посольства США выдавать визы пострадают в первую очередь представители пятой колонны в России. Граждане советуют им как можно быстрее бежать из страны, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, которая случилась в Афганистане.

«Гражданам России плевать на это, а вот зато для либералов и «свободных СМИ» — это самая настоящая трагедия! Работали шакалами, и теперь, получается, что даже не улететь на столь вожделенную новую Родину? Либералы, вас кинули так же, как и афганцев. Цепляйтесь за последние американские самолёты!» — обращается Александр Б.

Часть людей считает, что США не бросят в «беде» тех граждан, которые представляют для Вашингтона выгоду.

«Кому надо Госдеп США сам предложит и гражданство, и визу, и всё что угодно. Мозги всегда в цене, а посудомойки, бандиты и спекулянты там и так в избытке», — поделился своим мнением пользователь Цап Царапка.

Ряд пользователей указывает на то, что своими действиями Соединённые Штаты разрывают устоявшиеся связи между странами, нарушая нормальное протекание жизни, что мешает как экономическим, так и социальным взаимодействиям.

Заграничный паспорт гражданина России Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

«Демократия и свобода слова вкупе со свободой передвижения в США деградировала окончательно. Это не технические, а политические сложности… троллинг, говоря языком интернета. Недолго продлится запрет, ибо им самим невыгодно такое положение вещей. Думаю, что визы из Афганистана выдают без промедления. В добрый час. С нашей стороны двери открыты. Добро пожаловать!» — отмечает София А.

Напомним, 25 августа на сайте Министерства иностранных дел России появилась информация о том, что ведомство выражает сожаление, что посольство США в России, ссылаясь на «нехватку персонала», практически полностью прекратило выдачу виз.