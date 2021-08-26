Ростов-на-Дону, , 15:52 — REGNUM В Ростовской области члены избирательных комиссий перед сентябрьскими выборами проходят психологическую подготовку. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Южно-Российского института управления РАНХиГС.

Выборы Наталья Стрельцова © ИА REGMUM

В обучении принимают участие 2 500 председателей и секретарей участковых избирательных комиссий Ростовской области. Специалисты их готовят к возможному стрессу и нештатным ситуациям на избирательном участке.

Слушателям обучающего курса предстоит сдать экзамен, затем они получат удостоверения о повышении квалификации.