Москва, 26 августа, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Венгрия расширяет авиасообщение с Россией. Количество авиарейсов Москва-Будапешт увеличится с четырех до семи еженедельно, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР)

Будапешт. Венгрия

Будет запущен новый рейс между Будапештом и Екатеринбургом. Также венгерская компания Wizz Air откроет базу в Санкт-Петербурге. Аэропорт «Пулково» станет первой в России базой Wizz Air.

Власти Венгрии намерены все отели, санатории, хостелы и так далее классифицировать по «звездной» системе: им будет присвоено от 1* до 5*. Все остальные ранее используемые символы («ключи», «короны» и др.) будут запрещены.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничений на поездки из России в Венгрию и из Венгрии в Россию будут полностью сняты: идёт проработка этого вопроса.

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