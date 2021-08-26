Кострома, , 15:56 — REGNUM Костромской областной суд признал незаконным постановление избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидату в депутаты Костромской областной думы Алексею Громову. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Костромской областной суд © Наталья Диева

Кандидату от партии «Социальной защиты» было отказано на основании того, что он предоставил в избирком неполный финансовый отчёт. Впоследствии Громов принёс экспертам недостающую банковскую справку об учёте поступления и расходования средств избирательного фонда, но все равно не смог добиться регистрации. Решение было принято судом 26 августа и ещё не вступило в законную силу.

Напомним, место депутата Костромской областной думы по 11 округу стало вакантно после того как депутат и глава «Костромского завода автокомпонентов» Сергей Калашник стал сенатором от региона. На довыборы в настоящее время зарегистрированы 6 кандидатов: новый генеральный директор «Костромского завода автокомпонентов», в прошлом заместитель Калашника Денис Шмигель (Единая Россия), бывший замруководителя регионального Роспотребнадзора Андрей Тарасов (КПРФ).

На выборы кроме них от ЛДПР пошёл экс-депутат думы города Костромы Иван Сабуров, Иван Кучерявый (Новые люди), директор мантуровского филиала ООО «СвиссКроноЛеспром» Алексей Громов (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), заместитель гендиректора управляющей компании «Новые Технологии Управления» Адилов Руслан Рафиг Оглы (Справедливая Россия — За правду). Выборы депутата областной думы пройдут в единый день голосования сентябре 2021 года.

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