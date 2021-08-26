Нижний Новгород, 26 августа, 2021, 15:43 — ИА Регнум. Правительство России поддержит инфраструктурные проекты в субъектах РФ с помощью бюджетных кредитов и облигаций, благодаря этому в течение двух лет регионы смогут привлечь около 500 млрд рублей, об этом рассказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время выступления на форуме «Среда для жизни: город и вода».

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин

«Мы рассчитываем, что в течение ближайших двух лет регионы смогут привлечь около 500 млрд рублей за счет таких кредитов. И еще в течение четырех лет свыше 150 млрд рублей за счет инфраструктурных облигаций», — отметил Мишустин.

Дополнительные средства регионы смогут направить на строительство инженерных, транспортных и социальных объектов, правительство уже приняло необходимую нормативную базу, обеспечивающую запуск инфраструктурных бюджетных кредитов и инфраструктурных облигаций.

Как сообщалось, премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с рабочей поездкой в Нижний Новгород, где выступил на пятом всероссийском форуме «Среда для жизни».