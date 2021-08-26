Токио, 26 августа, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Российская шпажистка Виктория Бойкова стала серебряным призёром Параолимпийских игр в Токио. Об этом 26 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

David Pearson Флаг параолимпийских игр

В фехтовании на колясках Бойкова в финальном поединке уступила представительнице Китая Шумэй Тань.

32-летняя Бойкова является двукратной чемпионкой мира, а также серебряным и бронзовым призёром мирового первенства, чемпионкой Европы, многократной победительницей этапов Кубка мира.

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