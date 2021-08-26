Шпажистка Бойкова стала серебряным призёром Параолимпиады
Токио, 26 августа, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Российская шпажистка Виктория Бойкова стала серебряным призёром Параолимпийских игр в Токио. Об этом 26 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.
David Pearson
Флаг параолимпийских игр
В фехтовании на колясках Бойкова в финальном поединке уступила представительнице Китая Шумэй Тань.
32-летняя Бойкова является двукратной чемпионкой мира, а также серебряным и бронзовым призёром мирового первенства, чемпионкой Европы, многократной победительницей этапов Кубка мира.
Читайте также: Шпажист Кузюков завоевал золото Параолимпийских игр