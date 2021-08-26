Кызыл, 26 августа, 2021, 15:41 — ИА Регнум. При опрокидывании легкового автомобиля в Дзун-Хемчикском районе Тувы погибли пять человек. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба МВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Уточняется, что сообщение о ДТП на территории Дзун-Хемчикского района в местечке Шахты в 20 км от города Чадан поступило дежурную часть МВД в 17:28 (13:28 мск).

«В результате опрокидывания автомашины Toyota Estima погибли пять человек — водитель и четыре пассажира», — говорится в сообщении.

Также указывается, что для установления обстоятельств произошедшего на место ДТП была направлена следственно-оперативная группа МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате столкновения одного легкового и двух грузовых автомобилей на Дмитровском шоссе в Московской области погиб один человек.