Москва, 26 августа, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Тёплая летняя погода вернётся в Москву и Подмосковье уже завтра, 27 августа. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лето

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«Лето ещё до конца календарного лета себя покажет и очень хорошо», — подчеркнул метеоролог.

По его словам, ночные температуры останутся совершенно летними, +13…+15 °С. Днём столбики термометров вплоть до конца августа также будут подниматься до высоких значений — +23…+25 °С.

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Вильфанд подчеркнул, что такая погода нетипична для последнего летнего месяца. Он добавил, что температура выше нормы на 5—6 °С, что более характерно для середины июля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова указала, что в последние четыре дня уходящего лета погода в столичном регионе будет «очень комфортная, без осадков в течение всех суток», при которой будут довольно тёплые ночи, а температура воздуха составит в Москве +24…+25 °С и до + 27 °C 30 августа.

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