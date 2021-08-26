Санкт-Петербург, 26 августа, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Пять городов Ленинградской области — Коммунар, Лодейное Поле, Луга, Светогорск и Тихвин — победили в V Всероссийском конкурсе благоустройства малых городов и исторических поселений и получат софинансирование из федерального бюджета на реализацию своих проектов благоустройства в 2022—2023 годах.

Дарья Драй ИА REGNUM Дом в Тихвине (фото осени 2020 года)

Каждый такой проект был разработан с учетом мнения жителей при поддержке Центра компетенций Ленинградской области, сообщили 26 августа в пресс-службе администрации Ленобласти.

В Коммунаре появится пространство для спорта и отдыха «Ижора» и эко-маршрут вдоль реки Ижора. В Лодейном Поле благоустроят набережную реки Свирь. В Луге реализуют проект досугово-спортивного кластера. В Светогорске планируется создание городской площади. В Тихвине разработали проект общественного пространства «Летний сад», в стиле монастырской архитектуры Тихвина.

«Эта победа — большое достижение для нас. Она говорит о высоком качестве проектов, поддержанных жителями и созданных при их активном участии. В прошлом году победа наших городов принесла на благоустройство области 480 миллионов рублей», ― отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.