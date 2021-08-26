Варшава, , 15:39 — REGNUM Мигрантов с Ближнего Востока, которые пытаются проникнуть в Евросоюз через территорию Белоруссии, должна принять Белоруссия. Об этом заявил 26 августа заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик в эфире Polskie Radio 24.

Мигранты Gémes Sándor/SzomSzed

Дипломат напомнил, что Белоруссия подписала Женевскую конвенцию, регулирующую положения о статусе беженца. Соответственно, Минск должен взять на себя ответственность за безопасность граждан из опасных регионов, которые прибыли в Белоруссию.

«Эти мигранты имеют право на защиту в Белоруссии. Во-первых, Минск должен их принять, потому что подписывали Женевскую конвенцию. Во-вторых, белорусские власти будут обязаны рассматривать все заявления о приеме в статус беженцев, поскольку мигранты находятся на их территории. В-третьих, в Минске действует Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, которое должно оказать давление на белорусские власти в этом вопросе», — убежден Вавжик.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. По словам представителей польских властей, в приграничной полосе белорусско-польской границы из-за роста нелегальной миграции установлено более 100 километров новых ограждений. При этом в ближайшее время будут проложены еще 50 км.