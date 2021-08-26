Салехард, 26 августа, 2021, 15:36 — ИА Регнум. На Ямале группе лиц предъявлены обвинения в коррупционных преступлений в сфере строительства и ремонта дорог. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

Коррупция

Расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении экс-директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. По версии следствия, в 2019 году руководители коммерческой организации передали директору департамента взятку в размере трёх миллионов рублей за беспрепятственное исполнение и оплату контрактов на выполнение работ по ремонту и содержанию дорог, и обеспечение будущими заказами. По решению суда экс-директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО заключен под стражу.

Также расследуется уголовное дело в отношении начальника Надымского филиала ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа». Руководители коммерческой организации передали ему в качестве взятки денежные средства в сумме более 1,3 млн рублей за покровительство по существующим заказам, и за обеспечение будущими контрактами.

В отношении обоих чиновников возбуждены уголовные дела по ч.5 ст.291 УК РФ («Дача взятки в особо крупном размере»).