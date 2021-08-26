Москва, 26 августа, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил велогонщика Михаила Асташова с завоеванием золотой медали Параолимпийских игр в Токио. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной 26 августа на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«В гонке преследования на 3000 метров вам не было равных. Вы продемонстрировали высочайший уровень подготовки и мастерства, проявили по-настоящему чемпионский характер, умение бороться до конца и побеждать», — говорится в поздравлении президента.

По словам главы государства, эта золотая награда является не только личным достижением спортсмена, но и достойным вкладом в общий результат команды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Асташов стал чемпионом Параолимпийских игр, победив в финальном заезде представителя Канады Тристана Чернова в гонке преследования на дистанции 3 тыс. метров.