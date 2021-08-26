Токио, 26 августа, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Копилка сборной Польши на Параолимпийских играх в Токио пополнилась второй медалью. Адриан Кастро завоевал серебряную медаль в соревнованиях по фехтованию на колясках. Об этом 26 августа сообщает Polskie Radio.

Олимпийские игры в Токио в 2020

Адриан Кастро выступал в фехтовальном турнире в категории B, то есть для людей с травмой спинного мозга, параличом нижних конечностей или минимальным парезом рук. В финале польский фехтовальщик уступил спортсмену из Китая Фэну Янке со счетом 11:15.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа польские спортсмены завоевали первую медаль на нынешней Параолимпиаде в Токио. Марцин Поляк и Михал Ладош стали бронзовыми призерами в тандемной велотрековой гонке на дистанции 4 тысячи метров.