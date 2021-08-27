Уфа, 27 августа, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Те школьники, которые заинтересованы не только в хороших оценках, но и в знаниях, недовольны тенденцией к переходу на дистанционное обучение, заявила 27 августа член Родительского Всероссийского Сопротивления, педагог с 35-летним стажем Инна Назарова на конференции «Дистанционное образование: непростые выводы массового социологического опроса граждан».

Цитата из х∕ф «Большая перемена». Реж. Алексей Коренев. 1972-1973. СССР Вечерняя школа

Инна Назарова «Надо отметить, что не вся молодёжь поддерживает дистанционное обучение. Ребята, мотивированные на учёбу, им недовольны. Недовольны и те, кому не хватает школьного общения. Им тоже это дистанционное обучение не нравится. Ну, как когда мороз — и в школу не ходить: сначала «веселуха», но это быстро надоедает».

Что касается результатов по загруженности школьников, то она с введением дистанционного обучения реально выросла, отмечает педагог.

Инна Назарова «То, что объяснял на уроке учитель, приходилось осваивать самому. Плюс домашнее задание. Хотя установка была заданиями не нагружать. А как не нагружать-то? Мы ж и программу должны пройти, и результат получить на выходе. А тем, кто «отбывал срок», было легче: они просто могли не делать задание. Благо, поводов не присутствовать на уроке — завались: плохая связь, сломанный микрофон, не работающая камера. Ещё часть учащихся предпочитала готовиться к выбранным экзаменам и игнорировать остальные занятия, то есть им дистанционное обучение тоже оказалось на руку».

Педагог поделилась мнением, что дистанционное обучение поддержали или лентяи, или «та часть трудяг, которым нужно было время для подготовки к экзаменам».