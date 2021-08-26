Кишинёв, 26 августа, 2021, 15:31 — ИА Регнум. В Молдавии в этом году запретили проводить школьные линейки, но парад в честь годовщины независимости республики в Кишинёве отменять не будут. Об этом 26 августа сообщила на телеканале Publika премьер-министр страны Наталья Гаврилица.

Facebook.com/NataliaGavrilitaMF Наталья Гаврилица

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Ранее глава минздрава Молдавии Алла Немеренко сообщила, что 1 сентября отменены торжественные мероприятия в школах из-за пандемии. Журналисты спросили главу правительства, почему не отменили парад.

«Почему парад пройдет, а линейки отменены? Потому что на параде все вакцинированы. Без прививки никто не участвует», — ответила Гаврилица.

Стоит отметить, что парад в честь годовщины независимости Молдавии пройдёт 27 августа. В нём примут участие военнослужащие Национальной армии, МВД и Службы информации и безопасности.