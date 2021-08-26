Москва, 26 августа, 2021, 15:29 — ИА Регнум. Повышение банками депозитных рублевых ставок идет вслед за повышением ключевой ставки ЦБ РФ, которая уже вернулась на уровень осени 2019 г. и составляет сейчас 6,5%, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

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«Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, достигла 6,1% (против 4,49% на начало года), однако с учетом годовой инфляции вблизи 6,7% она все еще отрицательна в реальном выражении. Поэтому интерес к вкладам пока остается слабым.

Повышение депозитных ставок позволило в июле ускорить приток средств населения в банки — прирост составил 150 млрд руб., или 0,5% (в июне +0,4%). Однако по-прежнему прирост происходил за счет остатков на текущих счетах, в то время как по срочным вкладам пока сохранилась отрицательная динамика. Тем не менее, на фоне повышения ставок по депозитам темпы оттока срочных вкладов замедлились до 0,2% против 0,8% в июне и 0,9% в мае.

Скорее всего, ЦБ придется продолжить повышение ключевой ставки для сдерживания инфляции (прогноз на конец года 6,75−7%, при этом решение о дополнительных социальных выплатах на 500 млрд руб. создают вероятность выхода за пределы этого диапазона), что будет способствовать дополнительному повышению ставок по депозитам.

По мере замедления инфляции и, главное, — снижения инфляционных ожиданий (по данным инФОМ, медианная оценка населением ожидаемой инфляции примерно вдвое превышает официальные данные Росстата), вклады могут вновь стать привлекательными для населения.

Это может замедлить приток средств розничных инвесторов на фондовый рынок, однако, на наш взгляд, с учетом значительного расширения их базы в прошлом году, интерес к инвестированию сохранится.

Сбережения и инвестиции — это разные формы сохранения денежных средств, дополняющие друг друга. Серьезного оттока средств с фондового рынка во вклады не ожидается», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, к середине августа средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в российских банках составила 6,1%.

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