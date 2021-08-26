Красногорск, 26 августа, 2021, 15:29 — ИА Регнум. В результате столкновения одного легкового и двух грузовых автомобилей на Дмитровском шоссе в Московской области погиб один человек. Об этом 26 августа сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД РФ.

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«В 11:50 на 43-м км Дмитровского шоссе на участке Москва — Дмитров — Дубна произошло столкновения легкового ВАЗ и двух «Газелей». В результате ДТП погиб водитель легкового авто, двое его пассажиров получили травмы», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Также указывается, что из-за произошедшего ДТП движение автомобилей на указанном участке был затруднено.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Костроме трое детей 10,11 и 12 лет пострадали в аварии.