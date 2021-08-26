Токио, 26 августа, 2021, 15:27 — ИА Регнум. Российская пловчиха Аделина Разетдинова стала бронзовым призёром на Параолимпийских играх в Токио. Об этом 26 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Geograph.org.uk Эмблема Параолимпийских игр

В плавании на дистанции 100 метров брассом Разетдинова показала время 1 минуту 24,77 секунды.

Победительницей стала ирландская спортсменка Эллен Кин (1.19,93). Серебряную медаль завоевала Софи Паскоу из Новой Зеландии (1.20,32).

21-летняя Разетдинова является многократной чемпионкой России и бронзовым призёром чемпионата Европы.

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