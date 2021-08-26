Москва, 26 августа, 2021, 15:25 — ИА Регнум. В Северной Осетии простаивают несколько десятков предприятий, которые ранее были включены в процесс выполнения госзаказов. Врио главы республики Сергей Меняйло попросил президента РФ Владимира Путина на встрече с ним 26 августа в Кремле помочь в перезагрузке простаивающих производственных мощностей.

Kremlin.ru Сергей Меняйло

По словам руководителя РСО-Алании, из 155 работавших ранее производств, в настоящее время работают лишь 36. При этом они дают всего 6% ВРП, в то время как в прежнее время вклад всех имевшихся предприятий в ВРП составлял более 57%.

«Есть такое предложение, <…> используя технологии «Ростеха» и предприятий, которые выпускают продукцию, на сегодняшний момент загрузить часть предприятий и открыть новые производства с учетом уже отработанных технологий на территории республики», — попросил главу государства Меняйло.

Путин пообещал поручить проработать предложения властей Северной Осетии.