Москва, 26 августа, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Потребительские предпочтения жителей РФ при наличии свободных денежных средств нацеливаются на дорогостоящие приобретения, а не на покупку иностранной валюты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 августа заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова. Так она прокомментировала данные Банка России о том, что в РФ почти на 27% упал чистый спрос граждан на иностранную валюту.

Иван Шилов ИА REGNUM Валюта

«Реальные располагаемые доходы населения, сезонность, динамика валютного курса и ставки по банковским вкладам — главные факторы современного спроса на иностранную валюту, — сказала Воронкова. — Реальные располагаемые денежные доходы населения, которые все еще не достигли уровня предыдущего года, при высоких инфляционных ожиданиях, составивших в расчете на годовой горизонт в июне 11,9%, а в июле — уже 13,9%, формируют отрицательный индекс потребительской уверенности (-18%) и нацеливают потребительские предпочтения при наличии свободных денежных ресурсов на дорогостоящие приобретения, а не на покупку иностранной валюты».

Кроме того, как пояснила Воронкова, ограниченные возможности зарубежного туризма также сказались на традиционном спросе на инвалюту в период летних отпусков.

«Некоторый вклад в этот процесс внесли постепенное повышение депозитных ставок, стимулирующее рост банковских сбережений (в июне прирост депозитов населения составил 0,4%), снижение волатильности рубля в последние месяцы, прогнозы Банка России по стабилизации национальной валюты», — уточнила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в ближайшие месяцы курс доллара может вырасти до 76−80 рублей.