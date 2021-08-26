Минск, 26 августа, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Организаторы пресечённой 25 августа белорусской милицией массовой договорной драки в лесу под Минском были «сторонниками неонацистской идеологии». Об этом сообщает пресс-служба МВД Белоруссии.

Цитата из к/ф «Футбольная фабрика». Реж. Ник Лав. 2004. Великобритания Футбольные фанаты

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«Установлено, что минчане в возрасте от 15 до 21 года прибыли в лесной массив возле поселка Сосны целенаправленно для участия в массовой драке. Об этом они договорились в закрытом чате», — сообщила пресс-секретарь министерства Ольга Чемоданова.

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Фанаты местных футбольных клубов подготовились к драке — приобрели слезоточивый газ и другие средства, заготовили медикаменты и предметы с «экстремистской» символикой. На участников «околофутбольных группировок» составлены административные протоколы, зачинщики драки и активисты задержаны.

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