Бразилиа, 26 августа, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Компания Hyundai представила новую версию кроссовера Creta для авторынка Бразилии. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Hyundai Motor Hyundai Creta

Экстерьер бразильской версии Creta почти не отличается от российской. Только на передней части модели появились три отверстия внизу радиаторной решетки.

Длина Creta составляет 4300 мм. Размер колесной базы равен 2610 мм. Дорожный просвет — 190 мм.

Версия Creta для Бразилии получила иную отделку салона, выполненную в бежевых тонах. В России интерьер модели предлагается в черной и темно-коричневой гамме.

В список оснащения Creta входят: шесть подушек безопасности (у российской версии только две) и камера заднего вида.

Моторная линейка Creta состоит из «турботройки» объемом 1,0 л от семейства Hyundai HB20. Данный «движок» может работать на бензине и на этаноле. Мощность модели составляет 120 л. с. Кроме того, автомобиль также оснащается атмосферным мотором на 2,0 л производительностью 157−167 л. с. (зависит от типа топлива).

Стоимость новинки в Бразилии составляет 107 490 до 147 990 реалов (1,5 — 2,1 млн рублей).

Ранее стало известно, что компания Hyundai планирует к 2023 году выпустить городской электрокар, оснащенный электромотором мощностью 100 л. с.

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