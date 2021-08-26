Ростов-на-Дону, 26 августа, 2021, 15:15 — ИА Регнум. В Ростовской области от укусов клещей пострадали немногим менее пяти тысяч человек, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора 26 августа.

Павел Редин ИА Красная Весна Клещ

К медикам после нападения клещей обратились 4 840 жителей Ростовской области, из них — 1 719 детей в возрасте до 14 лет.

В 2021 году на Дону подтверждено 16 случаев заболевания крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ). В Обливском, Заветинском, Сальском, Пролетарском и Зимовниковском районах зарегистрировано по два случая. Также выявлено пять случаев заболевания клещевым боррелиозом — в Ростове-на-Дону, Каменске-Шахтинском и Орловском районе.