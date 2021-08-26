Джакарта, 26 августа, 2021, 15:15 — ИА Регнум. Региональное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии объявило, что около 200 жителей провинции Центральный Сулавеси, предпочли остаться в лагерях беженцев после землетрясения магнитудой 5,8, сообщает Antara.

Smchealth.org Землетрясение

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В настоящее время правительство сосредоточено на работе с беженцами. Для удовлетворения материально-технических потребностей беженцев правительство оборудовало бесплатные столовые в трех точках.

В результате землетрясения пострадали около 28 домов.

Как сообщало ИА REGNUM, один человек погиб в результате землетрясения магнитудой 5,8.

Подробнее в материале:В результате землетрясения в Индонезии погиб человек