Бишкек, , 15:14 — REGNUM В Бишкеке открылась Государственная больница киргизско-турецкой дружбы. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба минздрава Киргизии.

Бишкек Vmenkov

Сообщается, что прошла торжественная церемония открытия нового лечебного учреждения. В ней участвовали глава минздрава Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев, представитель Турецкого агентства по координации и сотрудничеству) Осман Уста и турецкие медики.

«Здесь будут проводить высокотехнологичные операции, что позволит нашим гражданам лечиться, не выезжая за рубеж. На начальном этапе стационар будет принимать пациентов с кардиологическими, сосудистыми, торакальными заболеваниями», — процитировали в пресс-службе Бейшеналиева.

Он сообщил, что больница в течение трёх лет будет находиться под руководством двух стран. В ней 72 места, в том числе 21 — в реанимационном отделении. Приём пациентов будет проводиться только в результате направления из других больниц.