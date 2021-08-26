Москва, 26 августа, 2021, 15:13 — ИА Регнум. Несколько вузов в России столкнулись с нехваткой студентов и объявили новый набор на первый. В данном случае значительную роль сыграли временные факторы, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Тузов.

Алексей Колчин ИА REGNUM Студенты

«Во-первых, изменение порядка подачи заявлений и зачисления, которое многих сбило с толку. Во-вторых, влияние на процесс обучения и сдачи ЕГЭ в последние два года пандемии коронавируса.

Но в то же время это также отражает процессы переоценки значимости высшего образования населением России. Сейчас подрастающее поколение, а равно и его довольно молодые родители, уже не воспринимают как обязательный этап обучение в институте, как это было в конце 90-х и начале 2000-х годов.

Не наблюдая существенной разницы в доходах и образе жизни тех, кто получил в своё время диплом, и тех, кто тем временем занимался практической деятельностью, видя сложности с трудоустройством по специальности и малую практическую пользу от академических знаний, многие считают неоправданной трату довольно значительных сумм денег на подготовку к поступлению или обучение, как и трату времени на получение образования.

Более того, всё большей популярностью начинают пользоваться различные экспресс-курсы, самообразование с помощью доступных в интернете источников, курсы повышения квалификации или переподготовки, которые человек выбирает уже исходя из опыта практической деятельности и ситуации на рынке труда.

Могу предположить, что в дальнейшем эта тенденция будет только нарастать, и уже вузам придется демпинговать, чтобы набрать контингент на платное обучение», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, несколько российских вузов объявили дополнительный набор после того, как не смогли набрать нужное число первокурсников.

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