Сеул, 26 августа, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин вручил 26 августа двум колумбийским ветеранам Корейской войны (1950−1953 гг) медаль «Посол мира». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Известно, что 91-летний Гильермо Родригес Гусман и 87-летний Альваро Лозано Чарри посетили Сеул в период визита президента Колумбии Ивана Дуке.

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«Глядя на то, как развивается Южная Корея, я понимаю, что все жертвы были не напрасны», — сказал Лозано.

Напомним, что Колумбия была единственной латиноамериканской страной, откликнувшейся на призыв ООН защитить мир на Корейском полуострове.