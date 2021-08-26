Киев, 26 августа, 2021, 15:18 — ИА Регнум. Украина «абсолютно чётко» ощущает заинтересованность властей США работать против газопровода «Северный поток-2».

U.S. Department of State Флаги США и Украины

Об этом американским СМИ заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, её заявление сегодня, 26 августа, цитируют украинские СМИ.

Посол отметила, что между Украиной и США нет разногласий относительно газопровода.

«И мы, и США воспринимаем его очень однозначно — это геополитический проект Российской Федерации», — сказал Маркарова.

Она отметила, что решение о санкциях за «Северный поток-2» в отношении России может принимать исключительно США, подчеркнув, что в Киеве абсолютно чётко ощущают заинтересованность Вашингтона дальше работать над тем, чтобы «Северный поток-2» не стал оружием против Украины и всего региона.

ИА REGNUM напоминает, что 23 августа главы энергетических ведомств Украины, США и Германии в Киеве обсудили реализацию проекта «Северный поток — 2» и связанные с этим «угрозы».

Сегодня глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что власти Украины намерены"очень громко» просить США ввести санкции в отношении оператора газопровода «Северный поток — 2».