Тюмень, 26 августа, 2021, 15:11 — ИА Регнум. В Тюмени в подвале одного из многоэтажных домов нашли тело недоношенного ребенка. Проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

СУ СКР по ЯО Сотрудник СКР

Источник портала 72.ru раскрыл подробности страшной находки. Якобы утром жильцы многоэтажки вызвали сантехника, жалуясь на засор. Коммунальщик достал из трубы недоношеного ребёнка.

Следствие выясняет обстоятельства происшествия.