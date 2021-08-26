Омск, 26 августа, 2021, 15:10 — ИА Регнум. В Омской области за сутки скончались восемь пациентов с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 26 августа в минздраве региона.

Михаил Рифтин ИА Красная Весна Аппарат ИВЛ

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За весь период пандемии в Омской области жертвами коронавирусной инфекции стали 1938 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 августа в Омской области выявлено 71 332 носителя коронавируса, выздоровели 51 897 человек.