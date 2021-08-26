Нижний Новгород, 26 августа, 2021, 15:10 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в своем выступлении на пленарной сессии форума «Среда для жизни: город и вода» оценил эффективность индекса качества городской среды, как методики оценки степени развития территорий. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

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«Это замечательный инструмент, который позволяет оценить состояние территорий в миллионниках и в малых городах по 36 различным показателям, с учётом требований по комфорту, безопасности, экологичности и целому ряду других характеристик, которые в первую очередь очень важны для людей, которые там проживают. При этом повысить статус в индексе, решая лишь один-два самых острых вопроса — не удастся. Мало просто отремонтировать дорогу, посадить дерево. Результат будет оцениваться по развитию комплексно всей территории. И тут мелочей нет и не может быть. Если на старте нашей работы состояние среды было признано благоприятным лишь в каждом четвёртом городе России, то как раз по итогам прошлого года, и это объективный показатель, уже каждый третий город сейчас. Уверен, что их будет становиться все больше и больше», — отметил Мишустин.

Как сообщалось, премьер-министр прибыл с рабочей поездкой в Нижний Новгород, где выступил на пятом всероссийском форуме «Среда для жизни». Программа форума в 2021 году посвящена развитию водно-зелёного каркаса регионов и городов, развитию прибрежных территорий и частному инвестированию в городские проекты.