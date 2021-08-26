Екатеринбург, 26 августа, 2021, 15:07 — ИА Регнум. В поезде, который следовал из Анапы в Екатеринбург, скончался двухлетний мальчик. Об этом пишут СМИ.

Дарья Драй ИА REGNUM Поезд

По данным Е1.ru, это произошло недалеко от Каменска-Уральского. Ребёнку стало плохо и он умер.

В Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР подтвердили журналистам факт произошедшего. Мальчик ехал в поезде со своими родителями. По предварительным данным, он умер из-за болезни.