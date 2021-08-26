Бишкек, 26 августа, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Соцопрос, проведённый в Киргизии, показал, что самой большой проблемой для населения страны стали высокие цены. Об этом говорится в опубликованном 26 августа исследовании компании SIAR Research and Consulting.

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Согласно данным опроса, на высокие цены пожаловались 65% респондентов. 57% опрошенных (допускалось несколько ответов) назвали безработицу, а 52% — коррупцию.

Пандемию коронавируса назвали одной из основных проблем 49%. Проблемы с водоснабжением, бедность и плохое здравоохранение назвали, соответственно, 27%, 24% и 20% опрошенных.

Опрос проводился с 6 по 16 июля. В нём приняли участие 1211 жителей Киргизии. Погрешность составила 2,8%.