Москва, , 15:04 — REGNUM Предложение по созданию в Северной Осетии индустриально-логистического парка поддержал президент России Владимир Путин в ходе встречи с временно исполняющим обязанности главы республики Сергеем Меняйло. Слова главы Российского государства 26 августа приводит пресс-служба Кремля.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как отметил в ходе встречи Меняйло, названный регион не входил по той или иной причине в соответствующие меры поддержки и программы, таких, как Сбербанка, «ВЭБ.РФ».

"У нас сегодня на стадии окончательного рассмотрения проект индустриально-логистического парка. Осетия сегодня транзитная: через Верхний Ларс проходит по тысяче — полторы тысячи машин с грузом. Шикарный аэропорт, полоса — 3200. Сейчас идёт строительство нового здания терминала», — сказал он.

Также врио главы Северной Осетии добавил, что основой такого индустриально-логистичекого парка будет железнодорожный терминал нового типа, а потом — его наполнение: индустриальные парки, технопарки и административные парки, по типу «сухого порта» с особой таможенной зоной.

«Инвесторы есть, но в этом вопросе будет необходима поддержка «ВЭБ.РФ», финансовая поддержка», — уточнил Меняйло.

«Это хорошая идея. Согласен, для этого все есть, объективно уже созданы условия», — ответил на это российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин пообещал помочь в создании в городе Беслане, где в 2004 году произошел теракт, при котором погибли 334 человека, центра патриотического воспитания и профилактики терроризма.