Минск, 26 августа, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Вопросы закупки сельхозпродукции госконцерном «Белгоспищепром» и преобразования его в госкорпорацию обсудил 26 августа Александр Лукашенко, принимая с докладом председателя концерна Анатолия Бубена и зампреда правительства Александра Субботина. Руководитель республики поинтересовался, «не обижают ли они крестьян».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

В ходе доклада Лукашенко поинтересовался производством продукции госконцерна и её экспортом, сообщает пресс-служба президента Белоруссии. Он также обратил внимание на закупку сырья и отметил, что на селе живут не самые богатые люди и «крестьян просто по определению обижать нельзя».

«В правительстве наметился такой крен по созданию государственных корпораций. Чем она, эта государственная корпорация, будет отличаться от нынешнего концерна? Концерн — это тоже государственное объединение, — спросил Лукашенко. — Корпорация так корпорация. Никто не против. Понятно, что от начала до конца вся цепочка сосредоточена по производству в одних руках. И продажи в том числе. И прибыль вы делите. И так далее. Но меня интересует: эта корпорация как идея или уже практика ложится на вашу «грешную» «Белгоспищепромовскую» землю?».

Читайте новости сюжета: Экономический кризис в Белоруссии