Дзержинский район, Калужская область, 26 августа, 2021, 15:36 — ИА Регнум. Жители деревни Дюкино пожаловались в районную прокуратуру на плохое качество питьевой воды. В ходе выездного приема граждан прокурорскими работниками с привлечением специалистов для отбора проб было установлено, что вода, которую добывают из артезианской скважины и поставляют жителям деревни, не соответствует требованиям действующего законодательства: показатели «железо» и «мутность» в воде превышены в семь раз. Об этом 26 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Prokuror-kaluga.ru Жители деревни Дюкино получили качественную питьевую волу

К тому же «питьевая» вода имела специфический вкус и мутность. По данному поводу прокуратурой в адрес генерального директора государственного предприятия «Калугаоблводоканал» внесено представление, в рамках рассмотрения которого произведена установка и запуск системы очистки воды, добываемой из скважины.

После запуска системы очистки воды жалоб на качество воды нет. В результате вмешательства прокуратуры жители Дюкино обеспечены качественной питьевой водой.