Санкт-Петербург, 26 августа, 2021, 15:13 — ИА Регнум. Впервые в Петербурге автомобили за нарушение правил парковки во дворах начали эвакуировать на штрафстоянки, сообщили 26 августа в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ). В Кировском районе города один автомобиль изъяли за парковку на газоне, второй — за препятствование вывозу мусора с контейнерной площадки. Владельцам будут направлены постановления о привлечении к административной ответственности.

Мвд.рф Эвакуатор

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2021 года Петербурге вступили в силу дополнения в региональный закон «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». Установлена административная ответственность за размещение транспортных средств на внутриквартальной территории, которое повлекло ограничение подъезда к площадкам для сбора отходов. За это нарушение назначается штраф: для граждан — от 3 тысяч до 5 тысяч руб.; для должностных лиц — от 5 тысяч до 40 тысяч руб.; для юридических лиц — от 150 тысяч до 500 тысяч руб. Такие же штрафы введены в отношении граждан, паркующих транспортные средства на газонах, на пешеходных дорожках, а также перегораживающих машинами внутриквартальные проезды, проходы к зданиям и входы в них. Полномочия по составлению административных протоколов за неправильную парковку на внутриквартальных территориях переданы ГАТИ.

«Мы получаем очень много жалоб от жителей на нарушение правил парковки во дворах, — отметил подписавший закон губернатор Александр Беглов. — Зачастую машины перегораживают дорогу так, что люди не могут подойти к своей парадной. Приходится «просачиваться» мамам с колясками. Страдают газоны, которые приходится восстанавливать и обновлять. Такая парковка может иметь и опасные последствия. Проехать не могут не только контейнеровозы с мусором, но и пожарные, и скорая. Если некоторые водители не понимают этого, будем наказывать их», — сказал губернатор Александр Беглов.

Как пояснили в ГАТИ, мониторинг соблюдения правил парковки во дворах сотрудники инспекции начали в июне текущего года. Только за прошедшую неделю вынесено 171 постановление на сумму 807 тысяч рублей. Все нарушения фиксируются в автоматическом режиме.

Добавим, что контроль за соблюдением правил стоянки машин на улицах Петербурга находится в компетенции комитета по транспорту.