Тюмень, 26 августа, 2021, 15:01 — ИА Регнум. В Тюмени подозреваемый в убийстве девятилетней Насти М. принимал участие в её поисках. Об этом порталу 72.ru сообщил один из волонтёров.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Школьница

Напомним, Настя пропала 30 июня. Для поисков ребёнка в районе исчезновения девочки был развёрнут волонтёрский штаб. Неравнодушные к судьбе ребёнка тюменцы участвовали в поисках.

«Стоял рядом со мной. В основном он тусил в штабе. Одет был в чёрные шорты, тапки и серое длинное, не по размеру, поло», — отметил один из волонтёров.

Подозреваемого в убийстве Насти М. 40-летнего уроженца Сургута Виталия Б. задержали 25 августа. Как пояснили в МВД России, на теле жертвы осталось его ДНК. Представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что Виталий Б. под тяжестью улик сознался в убийстве ребёнка.

По факту возбуждено уголовное дело по «в, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием»). Решается вопрос об аресте подозреваемого.