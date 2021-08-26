В Ярославле губернатор Миронов запустил обратный отсчёт до ЧМ по волейболу
Ярославль, 26 августа, 2021, 15:00 — ИА Регнум. 26 августа в Ярославле запустили часы обратного отсчёта до старта чемпионата мира по волейболу FIVB 2022. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ярославской области.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, одним из городов проведения чемпионата станет Ярославль. Часы обратного отсчета были открыты ровно за год до старта соревнований в сквере у часовни Александра Невского.
В церемонии приняли участие губернатор Дмитрий Миронов, депутат Госдумы Валентина Терешкова, почетный президент волейбольного клуба «Ярославич» Сергей Шляпников, олимпийский чемпион Александр Соколов.
Губернатор отметил, что воспитанники ярославской волейбольной школы выступают в ведущих клубах страны, в составе национальной сборной защищают честь России на крупных соревнованиях.
Чемпионат мира пройдёт также в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Уфе, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске и Кемерове. 26 августа во всех этих городах прошли мероприятия, посвященные грядущим соревнованиям.