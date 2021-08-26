Ярославль, 26 августа, 2021, 15:00 — ИА Регнум. 26 августа в Ярославле запустили часы обратного отсчёта до старта чемпионата мира по волейболу FIVB 2022. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ярославской области.

Yarregion.ru Запуск часов обратного отсчёта в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, одним из городов проведения чемпионата станет Ярославль. Часы обратного отсчета были открыты ровно за год до старта соревнований в сквере у часовни Александра Невского.

В церемонии приняли участие губернатор Дмитрий Миронов, депутат Госдумы Валентина Терешкова, почетный президент волейбольного клуба «Ярославич» Сергей Шляпников, олимпийский чемпион Александр Соколов.

«Совсем скоро — 30 сентября — состоится жеребьевка, и мы с вами узнаем, какие команды, болельщики из каких стран приедут в Ярославль, — сказал Дмитрий Миронов. — Не сомневаюсь, что этот праздник надолго запомнится и его участникам, и гостям, и, конечно, хозяевам и войдет в историю города как одно из самых ярких событий. Я уверен, что организаторы соревнований, органы власти, все горожане постараются сделать все, чтобы этот всемирный праздник спорта прошел на самом высоком уровне».

Губернатор отметил, что воспитанники ярославской волейбольной школы выступают в ведущих клубах страны, в составе национальной сборной защищают честь России на крупных соревнованиях.

«Проведение в Ярославле матчей чемпионата мира по волейболу, несомненно, даст новый стимул для развития этого вида спорта, — добавил Дмитрий Миронов. — Во Фрунзенском районе уже началось строительство нового, современного волейбольного центра. Это будет не только прекрасная домашняя площадка для нашего клуба: в помещениях нового комплекса можно будет проводить соревнования по разным видам спорта любого уровня, а также спортивно-массовые, концертно-зрелищные мероприятия, выставки и форумы».

Чемпионат мира пройдёт также в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Уфе, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске и Кемерове. 26 августа во всех этих городах прошли мероприятия, посвященные грядущим соревнованиям.