Москва, 26 августа, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Территория Выхинского транспортно-пересадочного узла была одной из наиболее проблемных в Москве, заявил 26 августа мэр столицы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Станция «Выхино»

«Вся эта территория была, мягко говоря, не очень комфортной — дикий рынок, масса несанкционированных торговых точек, грязь, отсутствие логистики и так далее», — сказал он во время посещения района Выхино-Жулебино.

Однако за последние годы, рассказал мэр, многое сделано. В частности, продлена Таганско-Краснопресненская линия метро и построена Некрасовская линия, что снизило пассажиропоток на ТПУ. В 2021 году начнётся проектирование современного ТПУ, который объединит метро со станцией МЦД-3.

Изменения ждут и саму станцию «Выхино», которую Собянин считает недостаточно комфортной для жителей.