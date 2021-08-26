Москва, 26 августа, 2021, 14:59 — ИА Регнум. Начисления выплат на детей от 3 до 7 лет — это ещё одна из многочисленных мер поддержки семей с детьми. Фактически, продолжение политики стимуляции рождаемости, самым значимым элементом которой стал материнский капитал, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

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«Поддержка роста рождаемости имеет свою экономическую логику. Старение населения дорого обходится бюджету, увеличивая дефицит Пенсионного фонда РФ, который закрывать приходится за государственный счет.

Так что по идее, все формы выплат на детей должны быть со временем компенсированы увеличением доли трудоспособного населения, делающего взносы в Пенсионный фонд РФ.

Но эта политика несет и свои риски. Во-первых, необходимость развития соответствующей образовательной и медицинской инфраструктуры, чтобы вопрос об устройстве ребенка в детский сад или заботы о его здоровье не выбивал матерей из числа активной рабочей силы.

Во-вторых, как показывает мировой опыт, омоложение населения увеличивает социальную напряженность. Сказываются все те же демографические факторы. По мере роста продолжительности жизни растет и возраст трудоспособности.

Молодежь, выходя на рынок труда, часто оказывается невостребованной на фоне более опытных и стабильных по образу жизни работников. Эти люди либо остаются без работы, либо вынуждены идти на низкую зарплату на позиции без каких-либо карьерных перспектив.

Соответственно, они становятся дестабилизирующим фактором — благодатной почвой для развития преступности, наркомании, радикальных политических группировок. Ну и, разумеется, их отчисления в пенсионные фонды минимальны, наоборот, им самим требуются пособия.

Поэтому меры поддержки рождаемости могут окупиться только при опережающем росте экономики, которая сможет поглотить всю дополнительную рабочую силу.

А такой рост в текущих условиях обеспечить крайне сложно. Не говоря уж о том, что развитие автоматизации, роботов и беспилотных систем может ужать и тот рынок труда, который есть сейчас», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, замглавы Минтруда Ольга Баталина заявила, что правила предоставления социальных выплат на детей от трёх до семи лет будут скорректированы.

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