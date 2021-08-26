Пенза, 26 августа, 2021, 14:59 — ИА Регнум. Жители Пензы оставили многочисленные обращения в управление Роспотребнадзора региона на установившийся смог и запах гари в разных районах города.

Climatechange.tw Смог

Сотрудники надзорного ведомства 25 августа отобрали пробы по четырем адресам: улица 8 Марта, 7; улица Терновского, 207А; проспект Строителей, 146; улица Аустрина, 148 и провели лабораторные исследования атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ.

Первые результаты экспресс-тестов не показали превышения содержания загрязняющих веществ в воздухе. Мониторинг будет продолжаться, заверили в управлении Роспотребнадзора по Пензенской области.

ИА REGNUM напоминает, смог и дымка, на которые жалуются в последнее время жители Башкирии, могли образоваться в результате переноса частиц дыма и гари от лесных пожаров, которые бушуют в других субъектах РФ, в том числе в Челябинской области.

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