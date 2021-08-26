В Омской области решается судьба недостроенного Красногорского гидроузла
Омск, 26 августа, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко и губернатор Омской области Александр Бурков 26 августа оценили состояние объектов незавершенного строительства Красногорского гидроузла. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.
Уточняется, что вопрос о выделении Омской области средств на возобновление строительства гидроузла рассматривает федеральная правительственная комиссия по бюджетным корректировкам на очередной финансовый год.
26 августа Абрамченко и Бурков осмотрели инфраструктуру площадки. Также они заслушали информацию управления заказчика по строительству и руководителей профильных ведомств.
Дальнейшую судьбу объекта — вопросы достройки и эксплуатации — планируют обсудить 27 августа на совещании с участием Абрамченко.
Напомним, строительство гидроузла началось в 2011 году и продолжалось до 2015 года. После остановки строительства готовность объекта оценивалась в 52,48%. В 2018 году в регионе состоялся круглый стол, на котором было решено продолжать возведение Красногорского водоподъёмного гидроузла.
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Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер РФ Виктория Абрамченко находится с рабочей поездкой в Омской области.