Москва, 26 августа, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси состоялась 26 августа в Вене. Стороны обсудили мирное использование атома и ситуацию вокруг иранской ядерной сделки, говорится в сообщении МИД РФ.

Дмитрий Николенко Памятник «Мирный атом»

Лавров и Гросси, уточнили в ведомстве, обменялись мнениями по основным направлениям деятельности МАГАТЭ. Это вопросы мирного использования атомной энергии, реформирование системы гарантий организации, а также ситуация с осуществлением Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг ядерной программы Ирана.

«Был продемонстрирован высокий уровень взаимопонимания и сотрудничества между Российской Федерацией и МАГАТЭ», — отметили в МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров находится в Вене с рабочим визитом. Ранее он побеседовал с австрийским канцлером Себастьяном Курцем за закрытыми дверями.

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