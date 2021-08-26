Мутко рассказал Мишустину о будущем российских набережных
Нижний Новгород, 26 августа, 2021, 14:54 — ИА Регнум. Лодочные станции, спортивные площадки и велодорожки появятся на новых набережных в городах России, разработан 61 проект по благоустройству, об этом председателю правительства РФ Михаилу Мишустину рассказал генеральный директор ДОМ. РФ Виталий Мутко во время осмотра экспозиции форума «Среда для жизни: город и вода» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил корреспондентИА REGNUM.
Мутко сообщил, что в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» разработана 61 концепция новых набережных с учетом пожеланий жителей городов России, 21 проект уже реализован. Новые набережные уже построены в Белгороде, Калининграде, Пензе, Красноярске, Владивостоке и других городах. При этом, по словам Мутко всего специалисты ДОМ. РФ начистили в России 2086 набережных, из которых только 10% благоустроены. Таким образом, проект руководимой Мутко компании позволит благоустроить ещё почти 3% набережных нашей страны.
Как сообщало ИА REGNUM, председатель правительства РФ Михаил Мишустин прибыл в Нижний Новгород, где выступит на пленарной сессии форума «Среда для жизни: город и вода».