Токио, 26 августа, 2021, 14:52 — ИА Регнум. Российский шпажист Александр Кузюков завоевал золотую медаль Параолимпийских игр в Токио. Об этом 26 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Geograph.org.uk Эмблема Параолимпийских игр

В фехтовании на колясках Кузюков в финальном поединке победил представителя Бразилии Жоване Гиссоне со счётом 15:8.

Эта золотая награда стала первой для российских фехтовальщиков на Параолимпийских играх в Токио.

34-летний Кузюков является трёхкратным чемпионом мира и Европы.

Сборная России идёт на третьем месте в медальном зачёте Игр, с шестью золотыми, четырьмя серебряными и шестью бронзовыми наградами. Лидирует Великобритания (6−7-3), далее идёт Китай (6−4-10).

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